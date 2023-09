Vývoz ruského plynu do Európskej únie plynovodmi môže tento rok klesnúť na 21 miliárd kubických metrov (m3). To je takmer o dve tretiny menej než v minulom roku a v porovnaní s rokom 2021 to znamená viac než šesťnásobný pokles. Uviedla to vo svojej najnovšej prognóze ruská štátna banka VEB.

VEB okrem toho dodala, že celkový vývoz plynu z Ruska dosiahne tento rok približne 100 miliárd m3. V roku 2022 exportovala Ruská federácia celkovo 131 miliárd m3 plynu.

Európska únia prudko znížila dovoz plynu a ropy z Ruska po tom, ako Moskva vo februári minulého roka zaútočila na Ukrajinu. Európe sa podarilo zvládnuť aj zimu 2022/2023, pred nástupom ktorej sa obávala nedostatku energií. Umožnilo jej to šetrenie energiami, ako aj nájdenie nových dodávateľov.

Banka odhaduje, že do roku 2026 klesne vývoz ruského plynu do Európy na 15 miliárd m3. Rusko však v dôsledku nedostatočnej infraštruktúry nebude schopné zvýšiť za toto obdobie adekvátne dodávky do Ázie, dodala VEB.

Ruská banka okrem toho predpokladá, že dodávky ropy z Ruska klesnú tento rok na 230 miliónov ton, čo predstavuje zhruba 4,6 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). Na porovnanie, v roku 2022 exportovalo Rusko 248 miliónov ton ropy. Dodávky do Európskej únie klesnú podľa odhadov VEB na 41 miliónov ton, zatiaľ čo vlani export na tento trh dosiahol 115 miliónov ton.