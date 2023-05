Vývoz z Nemecka sa v marci v porovnaní s februárom znížil o 5,2 percenta, pričom klesli najmä dodávky do Spojených štátov a Číny. Pokles je väčší, ako sa očakávalo. Nemecký štatistický úrad to oznámil na svojej internetovej stránke. Dovoz klesol ešte viac ako vývoz, pričom prebytok obchodnej bilancie sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšil.

Analytici očakávali pokles vývozu o 2,4 percenta. Vývoz do krajín Európskej únie klesol o 6,2 percenta, do Spojených štátov o 10,9 percenta a do Číny o 9,3 percenta.

Dovoz v porovnaní s februárom klesol o 6,4 percenta, analytici očakávali pokles o 1,7 percenta. Bilancia zahraničného obchodu v marci vykázala prebytok 16,7 miliardy eur, čo je nárast z marcových 16,1 miliardy eur.