Zákazníci britského vývojára čipov Arm Holdings, vrátane firiem Apple, Nvidia, Alphabet a Advanced Micro Devices, súhlasili, že investujú do Arm v rámci primárnej ponuky akcií. Arm by mohol byť ocenený na 50 až 55 miliárd dolárov. Arm patrí japonskej spoločnosti Softbank a technológie britskej firmy sa nachádzajú prakticky vo všetkých smartfónoch.

Záujem o investície

Záujem o investíciu do Arm v rámci primárnej ponuky akcií, ktorá by mala byť najväčšia v tomto roku, vyjadrili podľa zdrojov tiež spoločnosti Intel, Samsung Electronics, Cadence Design Systems a Synopsys. S akciami firmy by sa mohlo začať obchodovať na americkej burze Nasdaq 14. septembra.

Softbank má za cieľ oceniť Arm na 50 až 55 miliárd dolárov a klienti firmy už podľa zdrojov súhlasili s investíciou, ktorá vychádza z tejto ceny. Je možné, že cena bude nakoniec vyššia, záležať bude od dopytu. Aj tak je to pokles oproti minulému mesiacu, keď SoftBank získala podiel 25 percent v Arm, ktorý ešte nevlastnila, od svojho fondu Vision Fund. Vtedy bola Arm ocenená na 64 miliárd dolárov.

Apple, Nvidia a ďalší strategickí investori sa dohodli, že v rámci primárnej ponuky akcií investujú každý do Arm 25 miliónov až 100 miliónov dolárov.

Dominantná sila na trhu

Investícia v rámci primárnej ponuky nie je spojená s miestom v správnej rade ani s možnosťou mať vplyv na stratégiu firmy. Mohla by však posilniť väzby s klientmi a sťažiť prípadné prevzatie Arm konkurenciou v budúcnosti.

Návrhy spoločnosti Arm sa používajú pri čipoch, ktoré vyrába väčšina veľkých svetových polovodičových spoločností, vrátane firiem Intel, AMD, Nvidia či Qualcomm. Dizajn od firmy Arm sa presadzuje v smartfónoch na úkor čipových systémov od Intelu – čiastočne preto, že spotrebúvajú menej energie. Teraz sa čipy podľa dizajnu Arm používajú tiež v dátových centrách a spoločnosť Apple ich používa vo svojich počítačoch Mac. Softbank kúpila Arm v roku 2016 za 23,4 miliardy libier, predtým sa s jej akciami obchodovalo 18 rokov v Londýne aj v New Yorku.