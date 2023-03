Pre vysokú infláciu obmedzila svoje výdavky viac ako polovica ľudí na Slovensku. Polovica ľudí pritom nemá vytvorenú finančnú rezervu. Približne každému desiatemu respondentovi sa zvýšilo zadlženie. Vyplýva to z celoslovenského prieskumu, ktorý pre Asociáciu slovenských inkasných agentúr (ASINS) zrealizovala agentúra MNFORCE vo februári tohto roka na vzorke tisíc respondentov.

Vysoká inflácia, ktorá sa vo februári na Slovensku dostala na úroveň 15,4 percenta, podľa prieskumu kriticky ovplyvnila hlavne nízkopríjmovú skupinu obyvateľstva, ale zasahuje už aj ďalšie. Tento stav podľa ASINS pravdepodobne zvýši nielen zadlženosť, ale aj skomplikuje splácanie finančných záväzkov. „Situácia rozdielne dopadá na rôzne skupiny obyvateľstva. Kritická sa ukazuje hlavne v nízkopríjmových skupinách obyvateľstva, ktoré najviac pociťujú dopad najmä zvyšovania cien potravín. Znepokojujúce je však to, že hlbšie do vrecka začínajú mať už aj v ďalšie skupiny obyvateľstva,” uviedol prezident ASINS Martin Musil.

Podľa ASINS je pravdepodobné, že mnoho ľudí sa ocitne v exekúcii či v problémoch so splácaním dlhov. „V posledných rokoch sa vymožiteľnosť pohľadávok výrazne znížila, a to jednak rôznymi legislatívnymi zmenami, ale aj samotný systém exekučného konania sa po jeho úprave v roku 2017 stal výrazne neefektívnejším," povedal viceprezident ASINS Pavol Jakubov. Čoraz viac ľudí, ktorí sa dostali do finančných problémov, sa podľa neho rozhodlo rezignovať na mimosúdne riešenie svojich dlhov a čakajú na súdne či exekučné konanie, čo má za následok zbytočné zvyšovanie ich dlhov. „Táto situácia je do značnej miery spôsobená jednak nešťastným nastavením osobného bankrotu na Slovensku, ale aj mylným presvedčeným časti obyvateľstva, že im raz niekto ich dlhy odpustí v rámci nejakej amnestie,“ doplnil.