Pre vytvorenie budúcej koalície je kľúčové rozhodnutie strany Hlas-SD. Uviedol to politológ Samuel Abrahám s tým, že alternatívou sú buď koalícia Hlasu, Smeru-SD a SNS, alebo Hlasu, Progresívneho Slovenska, KDH a SaS. Pravdepodobnejšia je podľa neho skôr spolupráca Hlasu so Smerom. Výsledok parlamentných volieb zároveň označil za prekvapujúci.

„Líder Hlasu Peter Pellegrini povedal, že chce stabilnú vládu. Z prvých vyjadrení KDH je zrejmé, že majú svoje červené čiary. Štvorkoalícia by tak bola čokoľvek, len nie stabilná,“ skonštatoval. Strana Hlas sa bude podľa politológa v prípade jej možnej povolebnej spolupráce so Smerom a SNS snažiť garantovať, že sa zahraničná politika SR nebude radikalizovať. „Či sa jej to podarí, to je otázne,“ poznamenal.

Označil za pozitívne, že v hre je aj možnosť iného koaličného zoskupenia. „Keby Smer chcel robiť otvorenú proruskú politiku, tak Hlas má stále alternatívu vytvoriť koalíciu s PS, KDH a SaS,“ doplnil. Zároveň to podľa neho zväzuje Smeru ruky v tom, že ak pôjde príliš ďaleko, je možnosť, že ich niekto nahradí. „Úlohou prípadnej opozície by preto malo byť nielen ustrážiť demokraciu, ale nechať aj otvorené dvierka pre Hlas, ak by sa situácia radikalizovala,“ povedal.

Výsledok parlamentných volieb považuje Abrahám za prekvapujúci. „Predpovede hovorili o iných konšteláciách. Takmer žiadne neprezentovali, že by Smer vyhral o štyri, päť percent a že sa do parlamentu nedostanú Sme rodina a Republika,“ podotkol. Účasť v tohtoročných parlamentných voľbách označil za vysokú. „Ľudia si uvedomili, že spoločnosť je v kríze,“ uzavrel.