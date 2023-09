Dovoz čínskych automobilov a automobilových súčiastok do Nemecka v prvej polovici roka vzrástol o 75 percent, aj keď celkový dovoz z Číny klesol. Vývoz áut a dielov z Nemecka do Číny sa potom znížil o 21 percent. Vo svojej správe to uvádza nemecký ekonomický inštitút IW. Údaje ukazujú, že najväčšie európske centrum výroby áut sa dostáva pod čoraz väčší tlak. Zo širšieho pohľadu sa potom autá podľa IW čoraz viac stávajú ázijským produktom.

Na nemecký trh podľa IW tento rok vstúpilo viacero čínskych značiek. Celkovo ich v krajine pôsobí osem, na celkovom predaji áut v krajine však majú podiel iba 1,5 percenta. K rastu dovozu prispievajú aj vozidlá nečínskych automobiliek, ktoré sa vyrábajú v Číne. Napríklad nemecká automobilka BMW dováža z Číny svoj plne elektrický voz iX3.

Vývoz áut z Nemecka do Číny klesol

Štúdia prichádza krátko po tom, ako Európska komisia oznámila, že začína vyšetrovanie, či nemá zaviesť sankčné clá na dovoz čínskych elektromobilov kvôli podozreniu, že využívajú štátne dotácie. Celkový vývoz z Nemecka do Číny sa za polrok znížil o viac ako osem percent. Automobily a ich diely mali na tomto poklese trojštvrtinový podiel.

„Podnikateľský model, ktorý predtým podporoval výrobu v Nemecku - medzikontinentálny vývoz vysoko kvalitných vozidiel - sa dostáva pod čoraz väčší tlak,“ uviedli autori štúdie Jürgen Matthes a Thomas Puls. „Nemeckí výrobcovia už niekoľko rokov presúvajú čoraz viac výroby do Číny, v súčasnosti tiež čoraz viac v predtým odolnej prémiovej triede.“

V top 10 len Nemecko a Španielsko

Vlani sa takmer 60 percent všetkých áut vyrobilo v Ázii, zatiaľ čo v roku 2 000 to bolo 31 percent, uvádza sa v štúdii IW. Európa stráca pre toto odvetvie na význame. Medzi desiatimi najväčšími svetovými výrobcami automobilov sú iba Nemecko a Španielsko, v roku 2 000 do tejto skupiny patrili tiež Taliansko, Francúzsko a Británia.

Za relatívnu odolnosť vďačia nemecké automobilky vstupu na čínsky trh v 80. rokoch, uviedol IW.

Štúdia tiež upozornila, že celkový dovoz do Nemecka z Číny sa v polroku znížil o 17 percent. To by mohli byť prvé známky znižovania závislosti Nemecka od Číny.