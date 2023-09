Európski producenti solárnej energie varovali, že prebytok lacného čínskeho dovozu priviedol niektorých z nich na pokraj bankrotu. To brzdí snahy EÚ o podporu miestnej výroby pomocou ekologických technológií, uvádza Financial Times.

Obchodná skupina SolarPower Europe napísala Európskej komisii, že stúpajúce zásoby a tvrdá konkurencia medzi čínskymi výrobcami o získanie trhového podielu v Európe stlačili začiatkom roka ceny solárnych modulov v priemere o viac ako štvrtinu. „Pre spoločnosti to vytvára konkrétne riziká, že sa dostanú do platobnej neschopnosti,“ uvádza sa v liste. Spoločnosť Norwegian Crystals, výrobca ingotov používaných v solárnych článkoch, už minulý mesiac vyhlásila bankrot. Norsun, ďalšia nórska solárna spoločnosť, tento mesiac uviedla, že pozastaví výrobu do konca roka.

EÚ pritom dúfa, že solárna energia sa stane najväčším generátorom energie v rámci bloku, keďže sa snaží dosiahnuť cieľ, aby do roku 2030 bolo 45 percent energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov. To je cieľ, o ktorom bude tento týždeň hlasovať Európsky parlament.

Čínska dominancia v solárnom dodávateľskom reťazci však znamená, že jej produkty tvoria približne tri štvrtiny dovozu solárnej energie do Európy. To vyvoláva obavy, že EÚ rozvíja závislosť od Číny podobnú tej od ruského plynu po invázii Moskvy na Ukrajinu. Náklady na výrobu solárneho modulu v Európe predstavujú viac ako dvojnásobok súčasnej spotovej ceny, uviedla spoločnosť SolarPower Europe.

Pokusy zastaviť Čínu stroskotali

EÚ sa už snažila obmedziť nekalú konkurenciu z Číny zavedením ciel na čínsky dovoz v roku 2012. Bolo to po tom, čo Peking zaviedol masívne dotácie svojho solárneho priemyslu. Euroblok ich však opäť zrušil v roku 2018, aby podporil inštalácie obnoviteľnej energie. Došlo k tomu len rok predtým, ako komisia vyhlásila Čínu za „systémového rivala“. Brusel clá odvtedy neobnovil, napriek tomu, že nedávno tlačil na európske spoločnosti, aby sa „zbavili rizika“ zo strany Číny.

Vyhlásenie SolarPower Europe podpísalo celkovo viac ako 40 solárnych spoločností vrátane švajčiarskej spoločnosti Meyer Burger a nemeckého výrobcu fotovoltických zariadení Heckert Solar. Európske výdavky na komponenty solárnej energie sa zvýšili zo šiestich miliárd eur v roku 2016 na vlaňajších viac ako 25 miliárd. Nastal však prebytok čínskych solárnych panelov, ktoré teraz ležia v európskych skladoch.

Čínske spoločnosti zaujali „ na európskom trhu dumpingový postoj“ a ponúkli dvojročné zmluvy s cenami, ktoré boli podhodnotené. Takéto obchody zvyčajne obsahovali klauzuly, ktoré požadovali minimálne objednávky a exkluzivitu.

Približne dve pätiny celosvetovej produkcie polykryštalického kremíka, hlavnej suroviny pre solárne panely, pochádzajú zo západného regiónu Sin-ťiang. Viaceré ľudskoprávne organizácie však čínsku vládu obviňujú, že núti najmä príslušníkov tamojšej moslimskej turkickej menšiny Ujgurov pracovať v továrňach vybudovaných v trestaneckých kolóniách. Peking akékoľvek porušovanie ľudských práv v tomto regióne odmieta.