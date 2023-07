Švédska spoločnosť H2 Green Steel AB (H2GS) podpísala sedemročnú zmluvu o dodávkach ocele s jedným z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu ZF Friedrichshafen v hodnote 1,5 miliardy eur. Dohoda podľa oznámenia firmy H2GS pokrýva významný podiel ročného dopytu 2,5 milióna ton firmy ZF po oceli. Dodávky ocele s takmer nulovými emisiami by sa mali začať v roku 2026.

H2GS patrí medzi výrobcov ocele, ktorí sa snažia zmeniť spôsob výroby tejto zliatiny a nahradiť uhlie tzv. zeleným vodíkom, ktorý sa vyrába za pomoci obnoviteľnej energie. Oceliarenský priemysel patrí k jednému z najviac znečisťujúcich priemyselných odvetví na svete. Toto odvetvie už viac ako sto rokov spolieha prevažne na rovnaké výrobné postupy a na celosvetových emisiách oxidu uhličitého sa podieľa zhruba siedmimi percentami.

Očakáva sa, že dohoda zníži emisie oxidu uhličitého firmy ZF takmer o 2,3 milióna ton v porovnaní s tradičnými postupmi výroby ocele, uvádza sa v oznámení. H2GS bude tiež spolupracovať so subdodávateľmi ZF.

H2GS v júni dostala ekologické povolenie na začatie výstavby závodu na severe Švédska. Závod by mal do konca desaťročia vyrábať päť miliónov ton zelenej ocele ročne. Zakladateľom a najväčším akcionárom firmy je Vargas Holding, ktorý je rovnako spoluzakladateľom a jedným z najväčších akcionárov švédskeho výrobcu batérií Northvolt, upozornila agentúra Bloomberg.

ZF dodáva technológie mobility pre osobné a úžitkové vozidlá a ďalšie priemyselné aplikácie. Podnik má 168 závodov v 32 krajinách.