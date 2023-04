Americký súd minulý týždeň zamietol rozhodnutie poroty, podľa ktorého mala americká spoločnosť Goodyear Tire & Rubber českému vynálezcovi Františkovi Hrabalovi a jeho firme Coda Development vyplatiť 64 miliónov dolárov pre údajnú krádež obchodných tajomstiev súvisiacich so samonafukovacími pneumatikami. Coda sa podľa svojho právneho zástupcu chce proti súdnemu verdiktu odvolať.

Súd najnovšie dospel k záveru, že štyri z týchto tajomstiev neboli dostatočne špecifické na získanie právnej ochrany a piate žiadnym tajomstvom nebolo.

Spoločnosť Coda zažalovala firmu Goodyear v roku 2015. Tvrdí, že Hrabal sa v januári a júni 2009 stretol so zamestnancami Goodyearu ohľadom možnosti spolupráce a zavedenia jeho nápadov do výroby. Americký výrobca pneumatík podpísal zmluvu o mlčanlivosti, podľa ktorej mohol využiť poznatky svojich zamestnancov iba v prípade, že by uzavrel partnerstvo s českou spoločnosťou. To sa ale nikdy neuskutočnilo.

Goodyear v nasledujúcich rokoch začal vyvíjať vlastný systém, ktorý bol veľmi nápadne podobný tomu českému. Technológia samonafukovacích kolies zaisťuje automatické hustenie pneumatík, ktoré obsahujú miniatúrnu pumpičku. Systém poháňa energia, ktorú generuje rotujúce koleso. Vodič tak nemusí kontrolovať tlak v pneumatikách.

Hrabalova firma svoj samonafukovací systém predáva pod označením SIT - Self Inflating Tire. Inžiniera americkej firmy Roberta Benedicta zaujal natoľko, že sa napriek podpísaným zmluvám s Hrabalovou spoločnosťou rozhodol vyvíjať vlastný obdobný systém Air Maintenance Technology. Ten si nechal v rokoch 2011 a 2012 patentovať, hoci systém SIT má Hrabal patentovaný už od roku 2009 v USA, ale aj v ďalších štátoch.