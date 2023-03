Spoločnosť Foxconn Technology Group, ktorá je partnerom americkej firmy Apple, plánuje investovať okolo 700 miliónov dolárov do novej továrne v Indii. S odvolaním sa na informované zdroje to uviedla agentúra Bloomberg. Investícia by bola pre Foxconn jednou z najväčších v Indii.

Taiwanská firma plánuje v novom závode vyrábať dielce pre iPhony, závod by mal stáť blízko letiska v Béngalúre. Vo fabrike by sa podľa zdrojov mohli tiež montovať prístroje Applu, prípadne vyrábať súčiastky pre elektromobily. Vzniknúť by tam zároveň mohlo až 100-tisíc pracovných miest.

Podľa zdrojov sa ale plány môžu ešte zmeniť, pretože Foxconn zatiaľ dokončuje podrobnosti projektu. Nie je tiež jasné, či závod predstavuje novú kapacitu, alebo či tam Foxconn, známy aj ako Hon Hai Precision Industry, presunie výrobu z iných miest, napríklad zo svojich čínskych závodov.

Investícia je ďalším signálom, že Čína by mohla prísť o pozíciu najväčšieho svetového výrobcu spotrebnej elektroniky. Apple a ďalšie americké značky prehodnocujú svoj dodávateľský reťazec závislý od Číny a pozerajú po lokalitách, ako je Vietnam či India. Toto úsilie sa zrýchlilo pre pandémiu a vojnu na Ukrajine.