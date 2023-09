Americký výrobca čipov GlobalFoundries plánuje do konca desaťročia investovať osem miliárd dolárov do rozšírenia svojej fabriky v Drážďanoch. Kapacita závodu by sa tak mala takmer zdvojnásobiť. Nemeckému listu Handelsblatt to povedal šéf podniku Thomas Caulfield.

Firma však podľa listu očakáva, že pre svoju investíciu dostane od nemeckej vlády podobnú podporu, akú získal taiwanský konkurent TSMC pre svoju novú továreň v Drážďanoch. Vláda bude hradiť zhruba polovicu nákladov na fabriku TSMC. Na základe toho firma GlobalFoundries predpokladá, že získa štátnu pomoc vo výške štyroch miliárd eur, píše Handelsblatt.

„Sme presvedčení, že vláda nechce kriviť trh," uviedol Caulfield. Dodal, že ak je veľký a ziskový výrobca ako TSMC tak silno dotovaný, tak musia mať rovnaké podmienky aj konkurenti. Spoločnosť GlobalFoundries teraz podľa listu o podpore pre rozšírenie fabriky rokuje s nemeckou vládou aj Európskou komisiou.

Európska únia chce v rámci normy Európsky akt o čipoch do konca desaťročia podporiť vývoj a výrobu polovodičov investíciami za 43 miliárd eur a zdvojnásobiť podiel EÚ na celosvetovej produkcii čipov na 20 percent.