Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti vyzýva politikov, aby začali riešiť výpovede pediatrov z ambulantných pohotovostných služieb. V mene primárnych pediatrov upozorňuje na to, že ignorovanie súčasného stavu a potreby akútnych zmien spôsobí nedozerné škody.

K 20. júlu podalo výpovede z pohotovostných služieb 409 všeobecných lekárov pre deti a dorast, čo je takmer polovica zo všetkých primárnych pediatrov na Slovensku. „Je to bezprecedentná aktivita primárnych pediatrov, pričom už tretí týždeň počty výpovedí stúpajú," upozorňuje spoločnosť pediatrov. Významná časť zo zostávajúcej polovice lekárov nemala zmluvu s organizátorom pohotovostných služieb, preto v najbližších mesiacoch zostane na Slovensku len malý počet primárnych pediatrov v zmluvnom vzťahu pre poskytovanie služieb pohotovostí. „Výpoveďami zo zmlúv sa primárni pediatri dostávajú do pozície nesvojprávnej lacnej pracovnej sily, kedy sú do služieb vypisovaní bez možnosti ovplyvniť čas a počet služieb, nevedia si plánovať voľno, dovolenky, riešenie zdravotných problémov, operácie ani starostlivosť o rodinu," varuje pediatrická spoločnosť.

Výpoveďami zo zmlúv významne klesne aj mzda za vykonanú nadčasovú prácu. „Jediným cieľom nás, primárnych pediatrov, je zachovanie zdravotnej starostlivosti o deti na Slovensku. Je poľutovaniahodné sledovať, že až takýto zúfalý krok nás všetkých bol potrebný na to, aby sa vôbec niekto z predstaviteľov politických strán a poslancov Národnej rady SR začal zaoberať katastrofálnou situáciou detských ambulancií," uviedli.

Ministerstvom zdravotníctva pripravené opatrenia k fungovaniu detských pohotovostí podľa pediatrov neboli nikdy pomenované ako definitívne a systémové riešenia neudržateľnosti súčasného stavu. „Sú to čiastkové krízové riešenia, ktoré majú za cieľ dočasne zastabilizovať kolabujúcu sieť detských ambulancií. Zlúčenie niektorých pevných bodov pohotovostí tam, kde je akútny nedostatok lekárov, môže zabrániť tomu, aby tisíce detí stratili svojho pediatra pre vyčerpanosť a zostali bez dennej zdravotnej starostlivosti," zdôrazňuje spoločnosť pediatrov. Skrátením služieb o dve hodiny, počas ktorých je návštevnosť pohotovostí vo väčšine miest minimálna, sa služba podľa pediatrov stane menej zaťažujúcou a lekári budú mať priestor aspoň na čiastočný oddych.