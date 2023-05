Výpočet výšky vkladu chráneného zákonom by sa mal zmeniť, aby sa od vkladov neodpočítavali záväzky voči banke. Vyplýva to z návrhu novely zákona o ochrane vkladov, ktorý do parlamentu predložil poslanec Národnej rady SR Marián Viskupič.

„V praxi pôjde najmä o úvery,“ uviedol predkladateľ v dôvodovej správe. Navrhol tiež, aby banka, v ktorej sa vklady stali nedostupnými, nemusela odovzdať Fondu ochrany vkladov informácie o záväzkoch každého svojho klienta.

„Pri bežnom neveľkom vklade a zároveň hypotéke by klient zo svojho vkladu nedostal nič, pretože vklady sú takmer vždy nižšie ako objem úverov, najmä v prípade hypotéky,“ vysvetlil navrhovateľ. „Je potrebné zvýšiť istotu klientov, že ich vklad v banke do výšky 100-tisíc eur je bezpodmienečne chránený,“ dodal. „V súčasnej dobe, keď sú zo Spojených štátov aj Švajčiarska známe reálne prípady bánk v problémoch, je veľmi žiaduce zvýšenie istoty klientov slovenských bánk,“ odôvodnil.

Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Nadobudol by účinnosť od budúceho januára, uzavrel poslanec.