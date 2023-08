Nemecký železničný dopravca Deutsche Bahn (DB) by musel vynaložiť až 400 miliónov eur na výmenu všetkých komponentov svojej infraštruktúry, ktoré dodal čínsky technologický gigant Huawei Technologies. Ak by sa nemecká vláda rozhodla komponenty Huawei zakázať, potom by sa projekty firmy Deutsche Bahn, ktorú vlastní štát, mohli oneskoriť o päť až šesť rokov, uviedol s odvolaním sa na interný dokument spoločnosti magazín Der Spiegel. Hovorca podniku uviedol, že firma nebude interné dokumenty komentovať.

Nemecká vláda v súčasnosti skúma, či by niektoré komponenty od čínskych spoločností Huawei a ZTE nemali byť v nemeckých telekomunikačných sieťach zakázané. Obáva sa vplyvu čínskych spoločností na kritickú infraštruktúru.

Prípadný zákaz spoločnosti Huawei by pravdepodobne vyvolal negatívnu reakciu Pekingu. Čínske ministerstvo zahraničia vyzvalo Berlín, aby konal v súlade s vlastnými záujmami a medzinárodnými pravidlami.

Spoločnosť Deutsche Bahn, ktorá sa snaží svoju prevádzku digitalizovať, vlani v decembri zadala dcérskej spoločnosti telekomunikačného operátora Deutsche Telekom zákazku v hodnote 64 miliónov eur na dodávku väčšiny komponentov pre svoju novú IP sieť. Počítalo sa pritom s využitím technológie od Huawei.

Spojené štáty firmu Huawei obviňujú z krádeže technológií a tiež ju podozrievajú zo špionáže pre čínsku vládu. To ale Huawei dlhodobo odmieta.

V júni britský list Financial Times (FT) napísal, že Európska únia zvažuje, že členským štátom zakáže pri budovaní sietí piatej generácie (5G) využívať spoločnosti, ktoré sú považované za bezpečnostné riziko, vrátane Huawei. Len tretina krajín EÚ zakázala firme Huawei podieľať sa na budovaní kritických častí siete 5G, a to napriek spoločne dohodnutému odporúčaniu vylúčiť rizikových dodávateľov z investícií do technológií.

„Je to príliš málo. A tým ohrozuje kolektívnu bezpečnosť únie,“ povedal eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton.