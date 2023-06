Predsedovia vlád východonemeckých spolkových krajín chcú, aby boli všetci dôležití koncoví odberatelia v ich regiónoch pripojení na pripravovanú vodíkovú sieť. Saský premiér Michael Kretschmer to povedal na tlačovej konferencii v Chemnitzi po stretnutí s Olafom Scholzom. Kancelár uviedol, že spolková vláda prijme potrebné investičné rozhodnutia v tomto roku a začiatkom budúceho roka.

„Vodíková infraštruktúra bude v najbližších desaťročiach veľmi dôležitá, preto sa chceme so spolkovou vládou dohodnúť, kadiaľ táto línia povedie,“ povedal Kretschmer. Poznamenal, že vodíkové potrubia boli nosnou témou stretnutia.

Budúcnosť je vo vodíku

„Vodík je náhradou zemného plynu, preto je nevyhnutné, aby sme okamžite začali investovať,“ vyhlásil Scholz. „Plánujeme urobiť príslušné rozhodnutia ešte v tomto a na začiatku budúceho roku,“ dodal.

Pred týždňom sa Olaf Scholz stretol s premiérmi všetkých nemeckých regiónov, s ktorými sa dohodol na vybudovaní základnej siete pre distribúciu vodíka. Východonemeckí premiéri zdôraznili, že budúca nemecká vodíková sieť musí ponúkať pripojenie všetkým potrebným koncovým zákazníkom v tejto časti krajiny.

V súvislosti s plánovaním vodíkových potrubí kancelár Scholz poznamenal, že terminály na skvapalnený zemný plyn by sa v budúcnosti mohli využiť na dodávky vodíka

Emisná neutralita a prijateľné ceny energie

Nemecko počíta s vodíkom ako s jedným z pilierov bezuhlíkového hospodárstva. Nemecko chce do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov o 65 percent v porovnaní s rokom 1990, do roku 2040 o 88 percent a do roku 2045 dosiahnuť emisnú neutralitu. Jedným z pilierov tohto plánu je elektrifikácia. Nemecko chce do roku 2030 získavať 80 percent elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov vrátane veterných a solárnych elektrární. Scholz vo štvrtok povedal, že obnoviteľné zdroje elektriny sú predpokladom prijateľných cien energie, pretože nebudú závislé od fosílnych palív.