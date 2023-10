Východ Slovenska zasiahlo v pondelok večer zemetrasenie. Potvrdil to vedúci oddelenia seizmológie Slovenskej akadémie vied Kristián Csicsay.

„Môžem potvrdiť, že išlo o seizmický jav na východe Slovenska. Presnú magnitúdu a lokalizáciu však momentálne neviem potvrdiť,“ uviedol Csicsay.

Vie napáchať škody

Európske-stredomorské seizmologické centrum na svojom webe informuje, že epicentrum malo byť zhruba v okolí 18 kilometrov od Humenného a dosiahnutá malá byť magnitúda päť.

„Ja tipujem, že bude menšia, lebo to je automatická lokalizácia. Presnejšia bude tá ručná. Ak by magnitúda bola okolo päť, tak naposledy sme mali zemetrasenie s epicentrom na území s takouto magnitúdou pred asi 80 rokmi. Takže na naše pomery je to silné,“ povedal Csiscay s tým, že takéto zemetrasenie môže spôsobiť škody.

Portál iMeteo.sk informuje, že „epicentrum otrasov sa nachádzalo 19 kilometrov od Humenného“. Otrasy pocítili aj ľudia v okolitých štátoch - v Poľsku, Maďarsku a na Ukrajine.

Svedkovia zemetrasenia

Otrasy bolo podľa svedkov cítiť na viacerých miestach v Prešovskom a Košickom kraji. Na sociálnych sieťach sa objavili príspevky obyvateľov Košíc, Prešova, Sniny či Humenného.

„Veľké škody zatiaľ občania nehlásili, ale ja mám napríklad v dome popukané steny, popadanú omietku, porozbíjané obrazy, zrkadlá zo stien, vázy. Nestihol som ešte všetko skontrolovať. Idem sa pozrieť na úrad, či nedošlo k poškodeniu vodovodného potrubia a ďalších rozvodov,“ povedal starosta obce Holčíkovce v okrese Vranov nad Topľou Michal Flešár.

„S mladším bratom sme hrali hraciu konzolu, sedel som na zemi a pocítil som niekoľko otrasov. Prvé, čo mi napadlo, bolo pozrieť sa na okno izby. Všimol som si, že sa hýbu žalúzie. Zvýšil sa mi tep, opýtal sa mamy a brata, či to cítia tiež. Vtedy mi došlo, že je to zemetrasenie a následne sme si začali všímať, ako píšu ľudia v skupinách, že to cítili tiež. Celé to trvalo zhruba 10 sekúnd, no postavilo ma to medzi zárubne dverí,“ píše Denis z Nad Jazerom, mestskej časti Košíc, informuje televízia TA3.

Z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove potvrdili, že zatiaľ nemali v súvislosti so zemetrasením vážnejšie výjazdy.„Na Domaši sa výletná loď Bohemia zrejme v dôsledku zemetrasenia uvoľnila, takže ju išli hasiči ukotviť,“ uviedli.

Štátny tajomník ministerstva vnútra Martin Královič na sociálnej sieti uviedol, že okolo 20.23 h zaevidovali zemetrasenie na východe Slovenska s epicentrom v okolí Stropkova. Zranenia a ani škody zatiaľ hlásené nemajú.

Epicentrum bolo neďaleko Stropkova

Podľa predbežných informácií išlo o zemetrasenie o sile 4,9 magnitúdy v hĺbke 10 km a epicetrum sa nachádzalo zhruba 10 km juhovýchodne od mesta Stropkov, informuje na sociálnej sieti rezort vnútra.

„Centrálne monitorovacie a riadiace stredisko sekcie krízového riadenia MV SR nemá v tejto súvislosti hlásené zranenia ľudí ani škody na majetku. Sme v kontakte aj s JE Jaslovské Bohunice a Mochovce, ktoré fungujú v normálnom režime," objasňuje ministerstvo.