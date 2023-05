Úlohou manželky je pomáhať mužovi dosahovať jeho ciele. Aj túto radu si mohli v roku 1956 prečítať čitatelia magazínu Harvard Business Review. Podľa článku „Úspešné ženy úspešných výkonných riaditeľov“ by ženy mali pracovné cesty či nadčasy svojich manželov nielen bez slova prijať, ale aj podporovať.

Povaha manželstiev sa však odvtedy zmenila. Podľa denníka The Financial Times za to môže hlavne skutočnosť, že dnes zvyknú pracovať obaja z partnerov. „Najdôležitejším kariérnym rozhodnutím je to, koho si vezmete a aký bude váš vzťah,“ myslia si profesorka Myra Stroberová zo Stanfordovej univerzity a bývalá výkonná riaditeľka odevnej značky Gap Abby Davissonová.

Vo svojej spoločnej knihe určili päť vecí, vďaka ktorým budú čitatelia robiť lepšie rozhodnutia. V prvom rade je potrebné určiť, čo je dôležité, a vedieť s partnerom dobre komunikovať. Namiesto buď/alebo rozhodnutí by ľudia vo vzťahu mali uvažovať o viacerých možnostiach. Taktiež by sa nemali báť o radu požiadať členov rodiny či priateľov a zvážiť dlhodobé i krátkodobé následky dôležitých rozhodnutí.

Ak obaja z partnerov túžia po úspešnej kariére, tak si ich vzťah bude navyše vyžadovať mnoho kompromisov a komunikácie.

Predstavy o deľbe práce v domácnosti často preberáme od svojich rodičov. Podľa Davissonovej v nás tieto presvedčenia môžu byť hlboko zakorenené. V minulosti bola starostlivosť o domácnosť výsadou žien, dnes svojou trochou prispievajú obaja z partnerov.

Počas pandémie prešlo mnoho ľudí na prácu z domu, a tak sa tieto rozdiely začali ešte viac strácať. Našli sa aj takí, ktorým sa rovnováha medzi pracovným a súkromným životom hľadala ťažko. Davissonová varuje, že vzťah treba stavať hlavne na láske, nie na peniazoch. „Kľúčom je nájsť si životného partnera s rovnakou filozofiou, ako máte vy,“ prezradila Stroberová.