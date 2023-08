Vyššie územné celky (VÚC) by mali mať kompetenciu regulovať ceny služieb autobusových staníc poskytovaných pre dopravcov. Vyplýva to z návrhu novely opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v pôsobnosti Ministerstva financií SR, predloženého do medzirezortného pripomienkového konania. Opatrenie by malo nadobudnúť účinnosť 1. decembra 2023.

„Ministerstvo financií SR predkladaným návrhom rozširuje rozsah tovarov miestneho významu, ktoré môžu po prerokovaní s obcou regulovať vyššie územné celky. Tým sa ustanovuje nová kompetencia vyšších územných celkov, ktorou je regulácia cien služieb autobusových staníc poskytovaných pre dopravcov (napr. vjazd a výjazd na autobusovú stanicu, pobyt autobusu v stanici alebo nájom parkovacieho miesta),“ spresnil rezort financií.

Predkladaný návrh podľa MF nadväzuje na predchádzajúcu decentralizáciu regulačných a kontrolných právomocí v oblasti cien. Vyššie územné celky sú už v súčasnosti cenovým orgánom, poznajú miestne špecifiká a vedia ich pri regulovaní cien tovarov miestneho významu najlepšie zohľadniť.