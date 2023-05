Vstup do Európskej únie bol významným posunom aj pre obranu a bezpečnosť Slovenska. Pri príležitosti pondelňajšieho 19. výročia vstupu Slovenska do EÚ to uviedlo Ministerstvo obrany SR.

Prispievanie k medzinárodnej bezpečnosti

„Členstvom v EÚ sme získali množstvo výhod, avšak hneď od nášho vstupu do EÚ bolo ambíciou a prioritou SR aktívne prispievať k medzinárodnej bezpečnosti, čo realizujeme aj vojenskými príspevkami do operácií a misií,“ skonštatoval dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď.

V rámci medzinárodného krízového manažmentu EÚ sa v súčasnosti príslušníci Ozbrojených síl SR podľa jeho slov zúčastňujú na dvoch operáciách a misiách pod velením EÚ – operácii EUFOR Althea v Bosne a Hercegovine a pozorovateľskej misii EUMM v Gruzínsku.

Finančná pomoc z Bruselu

Naď podotkol, že EÚ svoju dôležitú úlohu potvrdzuje aj pri vojne Ruska proti Ukrajine. „Vďaka nástrojom Únie je preplácaná naša pomoc pre našich ukrajinských priateľov a pod jej patronátom tiež prebieha vojenská asistenčná misia EÚ pre Ukrajinu, do ktorej sa od minulého roka aktívne zapája aj Slovensko,“ priblížil.

Slovensko podľa jeho slov dostalo z európskeho mierového nástroja finančnú kompenzáciu vo výške 82 miliónov eur. Avizuje, že financie chce rezort použiť na nákup munície a nových technológií pre Ozbrojené sily SR.

Na Slovensku si pripomíname Deň pristúpenia Slovenskej republiky k EÚ od roku 2011. Do 15-člennej EÚ vstúpilo 1. mája 2004 v rámci jej dovtedy najväčšieho rozširovania desať nových krajín. Okrem Slovenska aj Cyprus, Česko, Estónsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Poľsko a Slovinsko.