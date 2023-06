Vláde, ministerstvu hospodárstva a spoločnosti Valaliky Industrial Park sa podarilo kompletne vykúpiť a vysporiadať 280 hektárov pozemkov v priemyselnom parku Valaliky, ktoré budú do mesiaca prevedené na spoločnosť Volvo. Tá začne s pilotážou a prípravou hál v priemyselnom parku už v novembri tohto roku.

Po stretnutí s premiérom Ľudovitom Ódorom a štátnym tajomníkom ministerstva hospodárstva Petrom Švecom priamo na stavenisku vo Valalikoch o tom informoval konateľ spoločnosti Valaliky Industrial Park Miloslav Durec.

„Ďalej sa nám podarilo ukončiť dlhotrvajúce komplikované zisťovacie konanie na vplyvy o životnom prostredí, takzvanú malú EIA, kedy sme dostali konečne finálne stanovisko. Štát očakáva minimálne 100 ďalších stavebných povolení súvisiacich s infraštruktúrou a napojením pozemkov celého strategického územia a blízkeho okolia,“ uviedol Durec.

„Vláda sa zaujíma o to, akým spôsobom bežia práce, ktoré tie problémy by sme mohli odstrániť. Dohodli sme sa, že budeme mať pravidelnú informačnú bázu aj na vláde, aby sme vedeli aj ostatným ministrom povedať, kde sú možno nejaké problémy, ktoré treba riešiť. Zatiaľ to vnímam tak, že veci idú viac-menej podľa plánu a v novembri už Volvo môže začať na tomto pozemku stavať svoj závod,“ uviedol Ódor.

Prvé stavebné práce v priemyselnom parku pri obci Valaliky rozbehli ministerstvo hospodárstva a štátna spoločnosť Valaliky Industrial vo februári tohto roka. Rozpočtovými opatreniami na tento účel zatiaľ vláda poskytla 287 miliónov eur.

Po úvodných fázach výkupu pozemkov, vypracovaní projektovej dokumentácie, povoľovacích konaniach a úvodnej príprave pozemku sa začala fáza hrubých terénnych úprav. V parku bude sídliť švédska automobilka Volvo Cars. Tá má na východné Slovensko priniesť 3 300 nových pracovných miest.