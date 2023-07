Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval v utorok do litovského Vilniusu, kde sa zúčastní na samite Severoatlantickej aliancie, informuje o tom jeho hovorca Serhij Nykyforov.

„Pristál,“ oznámil Nykyforov.

Pred samitom Zelenskyj vyhlásil, že bude absurdné, ak Ukrajina nedostane od NATO jasný harmonogram vstupu. Podľa neho je za tým pravdepodobne neochota členov prizvať Ukrajinu do Aliancie.

„Znamená to, že vstup Ukrajiny do NATO sa ponecháva ako možný predmet vyjednávania s Ruskom. To však Rusko motivuje, aby pokračovalo v terore,“ citovala Zelenského agentúra DPA.