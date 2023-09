Nemecká automobilová skupina Volkswagen zvažuje prepúšťanie vo svojom závode vo východonemeckom meste Zwickau. Dôvodom je nízky dopyt po elektrických vozidlách. Nemecký koncern v rámci znižovania počtu pracovných miest uvažuje o tom, že nepredĺži zmluvy na dobu určitú. To by sa podľa agentúry DPA mohlo dotknúť niekoľkých stoviek zamestnancov na konci októbra. Viac ako dvetisíc ľudí z celkového počtu zhruba 10 700 zamestnancov v továrni má totiž zmluvu na dobu určitú.

Volkswagen v tejto súvislosti uviedol, že na štvrtok je naplánované stretnutie zamestnancov v Zwickau, ale odmietol zverejniť podrobnosti. Zástupcovia odborového zväzu IG Metall napísali manažmentu list, v ktorom sa pýtali, čo robí automobilka s dopytom, a či továreň bude pokračovať v práci na tri zmeny. Závod v Zwickau vyrába šesť modelov elektrických vozidiel od troch značiek koncernu Volkswagen, uvádza sa na jeho webovej stránke.

Volkswagen v roku 2018 oznámil, že investuje 1,2 miliardy eur do prestavby závodu na výrobu elektrických vozidiel, čím udrží pracovnú silu stabilnú. Napriek tomu, že na výrobu elektromobilov je potrebných menej ľudí ako v prípade áut so spaľovacím motorom, a to prostredníctvom zvýšenia výkonu.

Nemecká automobilová skupina však čelí rastúcej konkurencii zo strany americkej Tesly a čínskych výrobcov elektromobilov, ako aj utlmenému dopytu na európskom trhu elektrických vozidiel v dôsledku vysokej inflácie a škrtov v dotáciách.