Automobilka Volkswagen zápasí so znižovaním predajov áut na rozdiel od konkurentov ako Mercedes-Benz, Stellantis či Renault. V dôsledku toho sa snaží skresať svoj peňažný tok. Najväčšia automobilka na svete má zároveň problém s nákladmi na logistiku a ubúdajúcimi objednávkami v Číne. Akcie VW vo Frankfurte klesli až o 4,1 percenta, informuje Bloomberg.



Nemci desaťročia dominovali v predaji áut na čínskom trhu, no teraz ich vytláča Tesla aj miestny gigant BYD, ktorí sa pretekajú v produkcii elektrických vozidiel. Generálny riaditeľ VW Oliver Blume sa snaží zvrátiť situáciu investíciou 700 miliónov dolárov do čínskej automobilky Xpeng. Naplánovali spoločný vývoj elektromobilov, ktoré by posilnili rad VW na najväčšom automobilovom trhu na svete. Výhody tohto partnerstva sa však prejavia až neskôr – prvý spoločný model príde totiž na trh najskôr v roku 2026.

„VW čiastočne priznal porážku“ v oblasti elektromobilov v Číne, uviedli analytici Deutsche Bank pod vedením Tima Rokossu. Dohoda s Xpeng by podľa nich mohla byť skutočnou šancou na nový začiatok.



O. Blume v rámci zmien v skupine VW nahradil vrcholový manažment, obmedzil softvérové ambície spoločnosti a poskytuje väčšiu autonómiu značkám ako Audi a Škoda. Podnikol aj niekoľko ciest do Číny na potvrdenie úsilia o obrat; sľúbil, že pri nových modeloch budú zavedené funkcie asistencie pri riadení. Všetko sa vraj snažia prispôsobiť potrebám čínskeho trhu.

Prevádzkový zisk VW dosiahol v druhom štvrťroku 5,6 miliardy eur. Čistý peňažný tok klesol o 72 percent na 226 miliónov eur. Výrobca áut mierne znížil predpokladaný objem dodávok na najmenej deväť miliónov z predchádzajúcich približne 9,5 milióna.

Inde v Európe to vyzerá lepšie. Marža Renaultu vzrástli v prvom polroku na rekordné úrovne vďaka dobre naplnenej knihe objednávok. Mercedes, ktorý zaznamenáva ďalší vzostup na trhu, zvýšil prognózu ziskov na tento rok, pričom predal viac svojich najziskovejších áut. Stellantis, ktorý bol pri znižovaní nákladov agresívnejší ako VW, vyhlásil, že hľadá ešte lepšie ponuky dielov v snahe o zvýšenie ziskov.



Všetky spoločnosti plánujú zrekonštruovať svoje továrne a prejsť na výrobu elektrických vozidiel. To je krok, ktorý je nákladný a zložitý.