Nemecký automobilový gigant Volkswagen plánuje do konca roka 2023 uviesť na trh približne desať svojich elektrických dodávok ID Buzz vybavených systémami autonómneho riadenia. Volkswagen ich vyvinul v spolupráci so spoločnosťou Mobileye, informuje portál CNBC. Prvé dve z týchto áut sú už v USA a testovať ich začnú koncom júla.

Samojazdiace dodávky ID Buzz sú vybavené lidarom, radarom a kamerovým systémom. Vozidlá sú „geofenced“ (zónovo monitorované), čo znamená, že budú fungovať iba v špecifických oblastiach mesta, ktoré boli starostlivo zmapované, uviedol Volkswagen. Zatiaľ budú mať všetky testované vozidlá na palube aj skutočných vodičov.



„Austin sme si vybrali ako prvé centrum v USA, pretože toto mesto má skúsenosti s prijímaním inovácií a ponúka priaznivé prostredie na testovanie autonómnych vozidiel,“ povedala vedúca autonómneho riadenia Volkswagenu Katrin Lohmannová. Spoločnosť očakáva, že v priebehu nasledujúcich troch rokov rozšíri svoje pôsobenie v Austine a pridá testovacie operácie v najmenej štyroch ďalších amerických mestách.



Automobilový gigant sa v posledných mesiacoch snažil o prepracovanie svojej stratégie autonómneho riadenia vrátane hlbšieho partnerstva so spoločnosťou Mobileye a nových investícií do európskej služby zdieľania áut MOIA. Okrem toho pracuje na službe robotaxi v Európe.



Nemecký výrobca v minulosti investoval do dnes už neexistujúceho startupu Argo AI so sídlom v Pittsburghu. Istý čas sa Argo považovalo za lídra v pretekoch vo vývoji plne autonómnych vozidiel, ale Ford a Volkswagen sa rozhodli spoločnosť v októbri 2022 zlikvidovať s odvolaním sa na prudko rastúce náklady a rozdiely v stratégii.



Ford v marci spustil novú dcérsku spoločnosť s názvom Latitude AI, aby rozšírila diaľničný jazdný systém BlueCruise Hands-Free. Tento podnik zamestnáva približne 550 zamestnancov, ktorí predtým pracovali pre Argo AI. Niektorých bývalých zamestnancov Argo AI v Spojených štátoch najal aj Volkswagen.