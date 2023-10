V Poľsku sa budú vyrábať komponenty do batérií, ktoré budú určené pre elektromobily značky Volkswagen. Spoločnosť IONWAY, založená automobilovým koncernom a belgickou skupinou Umicore, postaví svoj prvý závod na výrobu katódového aktívneho materiálu v meste Nisa na juhu krajiny. Predpokladá sa, že celková investícia sa bude pohybovať vo výške 1,7 miliardy eur. Cieľom je zlacniť výrobu, v dôsledku čoho budú elektromobily dostupné pre každého. Uviedol to vo vyhlásení šéf spoločnosti IONWAY Thomas Jansseune.

Začiatok výroby je naplánovaný na rok 2025. Do roku 2030 by tu malo vzniknúť 900 pracovných miest. V závode sa bude vyrábať katódový materiál, ktorý môže Volkswagen použiť na výrobu batérií pre svoje elektrické vozidlá. Okrem toho chce spoločnosť dodávať prekurzory potrebné na výrobu batérií. To si vyžiada výstavbu ďalšieho závodu. Zatiaľ ešte nebolo rozhodnuté, kde sa tento závod bude nachádzať.

Firma chce dodávať materiál pre 2,2 milióna elektrických vozidiel ročne. To by malo pokryť veľkú časť dopytu po batériách pre továrne, ktoré automobilka plánuje v Európe, upozornila agentúra DPA.