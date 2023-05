Softvérovú spoločnosť Cariad, pôsobiacu v rámci skupiny Volkswagen (VW), čakajú personálne zmeny. Informujú o tom noviny Financial Times s tým, že firme bolo vytknuté oneskorené uvedenie nových modelov, mala tiež výpadky v rozpočte.

Jednou z priorít generálneho riaditeľa nemeckej automobilky Olivera Bluma je nastaviť softvérovú stratégiu Cariadu, ktorá v ére pripojovania automobilov na internet naberá na význame. Dozorná rada Cariad má podľa dvoch nemenovaných zdrojov navrhnúť Petra Boscha za nového šéfa softvérovej vetvy. Ide o veterána VW, ktorý v roku 2017 nastúpil do Bentley.

Súčasný šéf Cariadu Dirk Hilgenberg, ako aj technologický šéf Lynn Longo a finančný riaditeľ Thomas Sedran si hľadajú nové pozície v rámci skupiny VW. P. Boschovi sa pripisujú zásluhy za to, že Bentley vytiahol zo straty. Nemá však žiadne skúsenosti so softvérom, ale má mať podporu od ďalšími dvoch softvérových odborníkov, ktorých najmú v najbližších mesiacoch. „Cariad by mal spolupracovať s tradičnými automobilkami, ako sú Volkswagen, Porsche a Audi, musí hovoriť ich jazykom,“ povedal jeden zo zdrojov FT.

Cariad vznikol v roku 2020 a zo začiatku ho viedol bývalý šéf VW Herbert Diess. Prišli však problémy s montážou, ktoré prispeli k jeho odchodu v minulom roku. Vo svojom rozbehu firma zamestnávala približne 1 500 vývojárov softvéru z VW, Porsche a Audi. Odvtedy najala ďalších 4-tisíc ľudí, zriadila pobočky v USA a Číne.

VW minulý týždeň zverejnil slušné predaje v Európe a USA za prvý štvrťrok. Potvrdil však zároveň, že dodávky áut klesli v Číne, ktorá je jej najdôležitejším trhom. Kľúčovým faktorom sa stal softvér.

Jediným členom najvyššieho výkonného tímu Cariad, ktorý zostáva, je Rainer Zugehör. Jeden zo zdrojov FT povedal, že „by to nebolo prvýkrát“, čo sú vedúci pracovníci VW rámci skupiny presunutí do inej pozície potom, čo zlyhali. „Vo Volkswagene je to normálne.“