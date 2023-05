Najväčší výrobca automobilov v Nemecku Volkswagen plánuje rozsiahlu reštrukturalizáciu s cieľom zlepšiť ziskovosť svojej hlavnej značky. Tá napriek všetkým svojim silným stránkam ešte nemá dostatočne pevnú ekonomickú základňu, napísal v internom liste zamestnancom šéf značky VW Thomas Schäfer.

Schäfer v liste uvádza ako cieľ „udržateľnú" návratnosť predaja vo výške 6,5 percenta. V prvom štvrťroku 2023 značka VW podľa neho tento ukazovateľ vykázala iba na úrovni troch percent. K zlepšeniu je preto potrebný program výrazne vyššej efektivity a synergií, oznámil Schäfer.

Podľa informácií denníka Handelsblatt bude vlajková značka koncernu okrem iného renovovať svoje modelové rady a šetriť na všetkých úrovniach. Balík pripravovaných opatrení by mal zvýšiť ročné príjmy značky najmenej o tri miliardy eur, ale mohlo by to byť aj výrazne viac. Primárnym cieľom nemá byť rušenie pracovných miest, hoci ich počet pravdepodobne klesne aj vzhľadom na to, že výroba elektrických áut je v porovnaní s vozidlami s klasickými spaľovacími motormi menej náročná.

V liste zamestnancom šéf značky VW uviedol, že je ešte priskoro na zverejnenie podrobností programu. Stane sa tak poľa neho v najbližších týždňoch či mesiacoch.