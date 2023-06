Poprední nemeckí výrobcovia automobilov boli obvinení z využívania nútenej práce vo svojich továrňach v čínskom regióne Sin-ťiang, uvádza Financial Times. Ide o jedny z prvých oficiálnych sťažností, ktoré podala nezisková organizácia Európske centrum pre ústavné a ľudské práva (ECCHR). Vychádzajú z nového nemeckého zákona, ktorý nadobudol účinnosť začiatkom roku 2023 a ktorý od veľkých spoločností vyžaduje, aby vo svojich dodávateľských reťazcoch zabezpečili monitorovanie a riešenie problémov v oblasti ľudských práv a životného prostredia. Sankcie zahŕňajú pokuty do výšky dvoch percent z celkového ročného globálneho predaja, ale aj vylúčenie zo štátnych zákaziek až na tri roky. Už pred časom dovoz tovaru, ak pochádza z územia, kde sa využívajú nútené práce, zakázali Spojené štáty.

Ľudskoprávni aktivisti v máji narúšali výročné valné zhromaždenie automobilky Volkswagen, jej investori požadovali nezávislý audit závodu v Sin-ťiangu. „Samotná prítomnosť továrne v Urumči znamená vysokú pravdepodobnosť, že spoločnosť využíva na prácu ujgurských robotníkov,“ píše sa v sťažnosti proti automobilke.

Podobným problémom čelia aj spoločnosti Mercedes-Benz a BMW, ktoré majú nepriamych a priamych dodávateľov so sídlom v Sin-ťiangu, alebo blízkom okolí. ECCHR uviedlo, že v ich prípade tam pravdepodobne takisto došlo k využívaniu nútenej práce. Do pozornosti sa dostal aj vzťah automobiliek so spoločnosťou CATL, ktorá vyrába takmer tretinu všetkých batérií pre elektrické vozidlá. Čínsky výrobca batérií minulý rok začal rozširovať svoje pôsobenie v Sin-ťiangu. Všetky tri sťažnosti voči automobilkám uvádzajú, že suroviny pochádzajúce z tohto regiónu, ako sú meď, lítium a hliník, predstavujú obzvlášť „vysoké riziko“ spájania s nútenou prácou.

Volkswagen, BMW a Mercedes-Benz to odmietli komentovať s tým, že ich ešte nekontaktovali nemecké regulačné orgány. „Vždy, keď sa vyskytnú podozrenia, tlačíme na dodávateľov, aby to vysvetlili,“ dodala spoločnosť Mercedes-Benz s tým, že na problémových miestach vykonáva náhodné kontroly. BMW zas tvrdí, že „nepretržite“ monitoruje dodržiavanie svojich noriem dodávateľmi a „dôsledne“ vyšetruje ich prípadné porušenia. CATL a SAIC Motor na žiadosti o vyjadrenie nereagovali.

Prípady teraz posúdi nemecký Spolkový úrad pre hospodárske záležitosti a kontrolu exportu. Za posledných šesť mesiacov dostal celkovo desať sťažností alebo tipov týkajúcich sa problémov čínskeho dodávateľského reťazca. Aj Organizácia Spojených národov vlani dospela k záveru, že v regióne došlo k „svojvoľnému zaobchádzaniu vo veľkom meradle“ a že „násilnosti páchané tam dokonca môžu byť definované ako zločiny proti ľudskosti“.