Voľby by začiatkom marca vyhral Smer-SD so ziskom 16,2 percenta hlasov. Nasledovali by Hlas-SD (16 percent) a Progresívne Slovensko (11,1 percenta). Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N.

Štvrtá v poradí by skončila Republika (8,6 percenta), za ňou by nasledovali Sme rodina (8,5 percenta). Do parlamentu by sa dostali aj SaS (6,4 percenta) a KDH (5,7 percenta).

Do parlamentu by sa okrem OĽaNO a Demokratov nedostali ani Aliancia-Szövetség (3,8 percenta), SNS (3 percentá) a strana Za ľudí (2,9 percenta). Potrebných päť percent by nezískala ani strana ĽSNS (2,2 percenta), Modrí - Európske Slovensko (1,9 percenta), Maďarské fórum (1,4 percenta), Dobrá voľba a Umiernení (0,6 percenta), Jablko (0,4 percenta) a ani iné strany (1,9 percenta).

Prieskum sa konal 7. až 9. marca na reprezentatívnej vzorke 1 017 respondentov.