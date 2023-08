Začiatkom augusta by voľby do Národnej rady vyhrala strana Smer-SD so ziskom 23,3 percenta voličov.

Za Smerom sa umiestnilo hnutie Progresívne Slovensko, ktoré dosiahlo 17 percent hlasov a strana Hlas - sociálna demokracia, ktorú by si v parlamentných voľbách vybralo 11,5 percenta priaznivcov.

Pred bránami parlamentu by ostala koalícia OĽaNO a priatelia so ziskom 6,3 percenta voličov, keďže na obsadenie kresiel v parlamente koalícia potrebuje sedem percent. Do parlamentu by sa nedostala ani strana Sloboda a Solidarita, ktorej dôveruje len 4,5 percenta opýtaných.

Vyplýva to z najnovšieho augustového prieskumu agentúry NMS Market Research pre denník SME. Prieskum bol realizovaný od 1. augusta do 7. augusta na vzorke 1 416 respondentov.

Štvrtú priečku obsadilo hnutie Republika so ziskom 7,5 percenta a preferencie stúpli aj Slovenskej národnej strane, ktorej prieskum nameral už šesť percent.

Kreslá v parlamente by obsadilo aj hnutie Sme rodina so ziskom 5,6 percenta hlasov a taktiež Kresťanskodemokratické hnutie, ktoré by si zvolilo päť percent respondentov.

Ďaleko pod hranicou zvoliteľnosti sa ocitla strana Aliancia, ktorú by volili tri percentá respondentov, Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko so ziskom 2,8 percenta hlasov, Demokrati s 2,6 percentnou podporou či subjekt Modrí-Most Híd, ktorý by volilo len 1,6 percenta opýtaných.