Keby sa parlamentné voľby konali v priebehu apríla alebo na začiatku mája, vyhrala by ich strana Smer-SD so ziskom 16,2 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Median.sk, ktorý robila v období od 1. apríla do 6. mája na reprezentatívnej vzorke 1 943 respondentov osobnou, online ako aj telefonickou formou.

Na druhom mieste by sa podľa prieskumu umiestnila stana Hlas-SD, ktorú by volilo 13,9 percenta opýtaných. Nasledujú Progresívne Slovensko - 11,6 percenta, Sme rodina - 9,2 percenta, SaS/SASKA - 8,2 percenta, OĽaNO - 7,9 percenta a Republika - sedem percent.

Do parlamentu by sa dostalo aj KDH so ziskom 6,8 percenta hlasov. Naopak, pred bránami zákonodarného zboru by ostali Demokrati, ktorých by podporili štyri percentá respondentov a tiež SNS 3,5 percenta, Kotlebovci_ĽS NS, Aliancia–Szövetség - rovnako po 2,5 percenta a Za ľudí - 1,8 percenta. Inú stranu by podporilo spolu 4,9 percenta opýtaných.

Na základe výsledkov volieb by Smer získal v parlamente 30 kresiel, Hlas 26, Progresívne Slovensko 21, Sme rodina 17, SaS a OĽaNO po 15 a Republika a KDH po 13 kresiel. Na voľbách by sa podľa prieskumu určite zúčastnilo 47 percent respondentov a skôr zúčastnilo ďalších 16 percent. Skôr by sa na voľbách nezúčastnilo sedem percent opýtaných a určite nie 30 percent.