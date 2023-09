Ak by sa parlamentné voľby konali na prelome augusta a septembra, vyhral by ich Smer-SD so ziskom 21,4 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Sanep pre spravodajskú televíziu TA3. Agentúra prieskum robila v období od 27. augusta do 2. septembra na reprezentatívnej vzorke 1 635 respondentov.

Druhé miesto by podľa prieskumu obsadilo Progresívne Slovensko so ziskom 15,6 percenta hlasov a tretí by skončil Hlas-SD so ziskom rovných 15 percent. Nasledujú Republika (8,4 percenta), koalícia OĽaNO/Za ľudí/KÚ, ktorá by sa však so ziskom 6,5 percenta do Národnej rady SR nedostala, keďže ako koalícia by potrebovala minimálne 7-percentnú podporu voličov. Ďalej by sa do parlamentu dostali strana SaS (6,1 percenta), KDH (6 percent), Sme rodina (5,9 percenta) a SNS (5,5 percenta). Pred bránami Národnej rady by ostali Demokrati (3 percentá), Aliancia-Szövetség (2,7 percenta), ĽSNS (2 percentá) aj zoskupenie Modrí/Most-Híd (1,2 percenta).

Podľa výsledkov volieb by Smer-SD získal v parlamente 38 kresiel, Progresívne Slovensko 28, Hlas-SD 26, Republika 15, Sme rodina, SaS a KDH zhodne po 11 a SNS 10 kresiel.

Rozhodnutých pre účasť na voľbách je podľa prieskumu 65,9 percenta respondentov. Naopak, voliť určite nepôjde 19,2 percenta. Celkovo 14,9 percenta opýtaných s rozhodnutím váha.