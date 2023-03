Voľby by vo februári a začiatkom marca vyhral Smer-SD s podporou 19,5 percenta. Nasledovala by strana Hlas-SD s podporou 14,5 percenta a Progresívne Slovensko (PS) s 11,4 percenta. Vyplýva to z volebného modelu agentúry Median SK.

Do parlamentu by sa dostala aj strana SaS s podporou 9,2 percenta voličov. Hnutie OĽANO by získalo 8,5 percenta, Sme rodina 7,4 percenta, KDH 6,3 percenta a Republika 6,1 percenta hlasov.

Pred bránami parlamentu by skončili strany SNS (4,2 percenta), ĽSNS (3,1 percenta) a Aliancia (2,6 percentá). Za ľudí by získalo 2,2 percenta hlasov.

Ochotu zúčastniť sa na hypotetických parlamentných voľbách deklarovalo 59 percent opýtaných, desať percent respondentov zase uviedlo, že sa skôr neplánujú zúčastniť a tretina dospelej populácie celkom odmietla účasť na voľbách.

V prepočte na kreslá v Národnej rade SR by ich Smer-SD získal 36, Hlas-SD 26 a Progresívne Slovensko 21. Za stranu SaS by do parlamentu zasadlo 17 a za OĽANO 15 poslancov. Trinásť kresiel by získalo hnutie Sme rodina, KDH a Republika rovnaký počet 11 kresiel.

Prieskum realizovali na vzorke 1 076 respondentov od 1. februára do 5. marca.