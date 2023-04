Podľa povolebnej prognózy vyhrá dnešné voľby v Bulharsku reformné koalície zoskupenia Pokračujeme v zmene (PP) bývalého premiéra Kirila Petkova a liberálno-konzervatívneho Demokratického Bulharska. Prognóza agentúry Gallup podľa agentúry Reuters koalícii pripisuje 25,3 percenta hlasov.

Tesne na druhom mieste by mala skončiť konzervatívno-populistická strana Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB) bývalého premiéra Bojka Borisova a jej spojencami s 24,7 percenta hlasov.

V Bulharsku dnes ľudia hlasovali v piatych parlamentných voľbách za posledné dva roky. Šesť miliónov voličov rozhodovalo o rozdelení 240 kresiel v zákonodarnom zbore. Zatiaľ boli zverejnené len odhady výsledkov na základe dopytovania vo volebných miestnostiach. Podľa agentúry DPA by mohol byť predbežný výsledok hlasovania známy najskôr v pondelok.

Problém zostaviť vládnu koalíciu

Reuters upozorňuje, že Petkovov reformný blok by mohol mať problémy zostaviť vládnu koalíciu, predovšetkým kvôli tomu, že pred voľbami vylúčil koalíciu so stranou GERB, pokiaľ ju povedie ďalej Borisov.

Hlavnými témami volebnej kampane boli rast inflácie a korupcie. Debatovalo sa aj o podpore Ukrajiny v jej boji proti ruskej agresii. Agentúra AP dnes ráno uviedla, že by sa podľa odhadov do parlamentu mohlo dostať až sedem politických zoskupení a svoje pozície by mohli upevniť strany populistické a proruské. Hlavní rivali Borisov a Petkov podporujú prozápadnú orientáciu krajiny.

Priebežné výsledky podľa stanice BNT tiež naznačujú nízku volebnú účasť okolo 40 percent. Malý záujem o voľby sa očakával. Od zatiaľ posledných riadnych parlamentných volieb z apríla 2021 vládli v členskej krajine Európskej únie a NATO s jedinou výnimkou úradnícki premiéri a voliči dávajú svoju únavu z politických šarvátok poznať. Vlani v októbri ich prišlo v posledných predčasných voľbách hlasovať najmenej od roku 1989 – iba 39 percent.