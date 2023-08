Voľby do Národnej rady (NR) SR by v auguste vyhrala strana Smer-SD so ziskom 19,2 percenta hlasov. Nasleduje Progresívne Slovensko (PS) so 17,8 percenta a Hlas-SD s 15 percentami hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ako pre reláciu Na hrane televízie Joj.

Do parlamentu by sa dostali aj koalícia OĽaNO a priatelia, Za ľudí a Kresťanská únia (7,2 percenta), strana SaS (6,6 percenta) a hnutie Republika (6,3 percenta). Hranicu zvoliteľnosti by prekročili KDH (6,2 percenta), SNS (5,9 percenta) a Sme rodina (5,7 percenta).

Pred bránami NR SR by zostali strany Demokrati (2,9 percenta), Aliancia (2,5 percenta) a Modrí, Most-Híd (2,1 percenta). Potrebných päť percent by nezískali ani zoskupenie strán Maďarské fórum (MF), Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana (0,8 percenta), Komunistická strana Slovenska (0,4 percenta), Spravodlivosť (0,4 percenta), SDKÚ-DS (0,4 percenta) a Kotlebovci – ĽSNS (0,3 percenta).

Do parlamentu by sa nedostali ani Slovenské Hnutie Obrody, My Slovensko, Srdce vlastenci a dôchodcovia – Slovenská národná jednota, ktoré by získali zhodne po 0,1 percenta. Nula percent by získali Pirátska strana – Slovensko, Princíp, Spoločne občania Slovenska, Vlastenecký blok a Karma.

Na základe výsledkov prieskumu by Smer-SD v parlamente získal 32 kresiel, Progresívne Slovensko 30 a Hlas-SD 25. S 12 poslancami by v NR SR bola koalícia OĽaNO a priatelia, Za ľudí a Kresťanská únia, zhodne s 11 poslancami zase SaS a Republika. KDH a SNS by získali zhodne po desať mandátov, Sme rodina deväť mandátov.

Prieskum sa realizoval od 7. do 14. augusta na vzorke tisíc respondentov.