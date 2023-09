V sobotu 30. septembra sa uskutočnili v poradí štvrté predčasné a celkovo deviate parlamentné voľby od vzniku samostatnej Slovenskej republiky.

Vo voľbách kandidovalo 24 politických strán a hnutí a jedna koalícia. Politický subjekt mohol najneskôr 48 hodín pred voľbami vziať späť celú svoju kandidátku. Takisto sa mohol aj kandidát najneskôr 48 hodín pred začatím hlasovania vzdať svojej kandidatúry alebo ho mohla strana odvolať.

Kto môže voliť?

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) mal občan SR, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov. Volič vo volebnej miestnosti preukázal svoju totožnosť občianskym preukazom. Pokiaľ si volič práve vybavoval nový občiansky preukaz, mohol sa preukázať potvrdením o jeho vybavovaní.

V septembrových parlamentných voľbách mohol volič do obálky vložiť hlasovací lístok bez úprav. Môže tiež zakrúžkovať preferovaných kandidátov z listiny danej strany. Najviac môže odovzdať štyri preferenčné krúžky.

V septembrových predčasných parlamentných voľbách mohlo prísť k urnám približne 4,3 milióna voličov. Z toho bolo takmer 185-tisíc mladých ľudí vo veku od 18 do 21 rokov, ktorí mohli o zložení NR SR rozhodovať po prvýkrát. Ide o kvalifikovaný odhad Štatistického úradu SR počtu občanov SR vo veku 18 a viac rokov, ktorí majú súčasne trvalý pobyt na Slovensku.

Ministerstvo vnútra SR zriadilo pre voličov infolinku. Dostupná bola aj v deň volieb, teda 30. septembra. Jej služby môžu občania využiť na číslach 02/48592317 a 02/48592312. Do piatka 29. septembra je infolinka dostupná od 7.30 do 15.30 h. V deň konania volieb sa na ňu voliči môžu obrátiť od 7.00 do 22.00 h.

Kandidujúce strany, hnutia a koalícia

Čísla kandidátnych listín vyžrebovala Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán.