Vojna na Ukrajine znížila hospodársky rast v Európe a výrazne tiež na kontinente zvýšila infláciu. Vyplýva to zo zverejnenej analýzy švajčiarskej centrálnej banky. Horšie vplyvy vojny podľa tejto štúdie ešte len prídu.

Európa od invázie ruských vojsk na Ukrajinu vlani vo februári zaznamenala prudký nárast cien energií a otrasy na finančných trhoch. Výrazne sa tiež znížil výkon ruskej a ukrajinskej ekonomiky.

Pri skúmaní dosahov vojny na ekonomiky Nemecka, Británie, Francúzska, Talianska a Švajčiarska štúdia zistila, že keby Moskva na Kyjev nezaútočila, bola by produkcia vo štvrtom štvrťroku minulého roka o 0,1 až 0,7 percenta vyššia. Naopak, miera inflácie v každej z týchto krajín by podľa nej bola nižšia o 0,2 až 0,4 percenta.

„Negatívne dôsledky vojny budú pravdepodobne oveľa väčšie v strednodobom až dlhodobom horizonte, najmä pokiaľ ide o reálnu ekonomiku,“ uvádza štúdia. „O jeden až dva roky bude tento účinok pravdepodobne približne dvakrát väčší,“ dodávajú jej autori.

Najhoršie postihnutou krajinou bolo podľa štúdie Nemecko. Jeho HDP by bol v poslednom kvartáli 2022 o 0,7 percenta vyšší a inflácia o 0,4 percenta nižšia, ak by Rusko nenapadlo Ukrajinu ani jej nehrozilo, uvádza štúdia.

Zvlášť silno bola zasiahnutá aj Británia, ktorej ekonomický výkon sa znížil o 0,7 percenta a inflácia sa zvýšila o 0,2 percenta. Vo Francúzsku by bez konfliktu bola inflácia nižšia o 0,3 a HDP vyššia o 0,1 percenta, zatiaľ čo v Taliansku by inflácia bola nižšia o 0,2 a HDP vyšší o 0,3 percenta. Švajčiarska ekonomika by bola bez vojny o 0,3 percenta väčšia a inflácia o 0,4 percenta nižšia, dodáva štúdia.

Vzhľadom na to, že konflikt je bližší Európe ako predchádzajúce vojny, boli krajiny v Európe tiež viac ako v minulosti zasiahnuté utečencami a dodatočnými vojenskými výdavkami, ako tomu bolo v minulosti.