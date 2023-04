Situácia na Slovensku

Dočasne poverený minister pôdohospodárstva SR Samuel Vlčan po utorňajšom zasadnutí Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov v Luxemburgu zdôraznil, že súčasťou „obchodnej vojny“, do ktorej sa Slovensko dostalo nie vlastnou vinou, je aj pomoc Ukrajine uvoľnením colného režimu na dovoz jej agrovýrobkov do Únie. „Ministri poľnohospodárstva upozorňovali, že treba byť opatrný v uvoľňovaní colných bariér, lebo v minulosti fungovali colné kvóty. Rozhodnutia zo strany Európskej komisie neboli celkom domyslené,“ uviedol s odkazom na to, že lacné ukrajinské obilie, ktoré malo cez Európu len tranzitovať, spôsobuje Európanom problémy.

„Len pri obilninách a spracúvaní olejnín sú straty slovenských poľnohospodárov okolo 200 miliónov eur. Preto sme boli nútení zaviesť vlastné ochranné opatrenia na hraniciach. Ale Slovensko nikdy nezablokovalo tranzit ukrajinských poľnohospodárskych plodín,“ opísal situáciu.

Kroky Európskej únie

Komisia v utorok naznačila, že vyplatenie pomoci z druhého kompenzačného balíka vo výške 100 miliónov eur pre päť krajín EÚ a prijatie ďalších podporných opatrení bude podmienené jednostranným stiahnutím zákazu dovozov a zárukami týchto krajín, že v budúcnosti podobné zákazy nezavedú.

Eurokomisia navrhla dočasný zákaz štyroch komodít – pšenice, kukurice, repky a slnečnicových semien, pričom v hre je aj slnečnicový olej. Komisia zároveň pozná požiadavky piatich krajín susediacich s Ukrajinou pridať na zoznam osem až deväť ďalších produktov. Diskusia o rozšírení zoznamu bude pokračovať v nasledujúcich dňoch na expertnej úrovni.

„Pre nás je dôležité, aby sme sa dohodli, že prípadný zákaz vybraných produktov z Ukrajiny nebude platiť len do piateho júna, dokedy bol stanovený terajší colný režim, ale dlhšiu dobu, do konca tohto roku,“ vysvetlil S. Vlčan.

Návrh nástroja pre ukrajinské obilie

Slovensko navrhlo eurokomisii vytvorenie osobitného nástroja v spolupráci so Svetovým potravinovým programom (WFP), na základe ktorého ukrajinská vláda vykúpi dodatočné obilniny, ktoré nevie umiestniť u svojich pôvodných odberateľov. WFP by tieto obilniny umiestňoval tam, kde je obilie potrebné a pomohol tak Ukrajine ustrážiť si trhy, ktoré by inak mohlo cez dodávky svojej pšenice obsadiť Rusko. Tento návrh Vlčan predniesol aj v utorok pred rezortnými kolegami z EÚ.

Minister pripomenul, že o tomto návrhu už rokoval eurokomisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski so zástupcom WFP pri eurokomisii a začali hľadať technické riešenia. Ak by sa podarilo nájsť financie na prepravu vykúpeného ukrajinského obilia cez WFP, odstránilo by to niektoré politické bariéry. Rusko by nemohlo v Čiernom mori obmedziť loď pod vlajkou OSN prepravujúcu obilie z Ukrajiny.

Ukrajina a európsky poľnohospodársky trh

Vlčan dodal, že EÚ počíta s tým, že Ukrajina po vojne bude postupne rozširovať spoluprácu v agrosektore s EÚ, na čo sa treba dopredu pripraviť. To znamená prijať prechodné obdobie, aby sa Ukrajinci stihli prispôsobiť európskym normám.

„V EÚ máme prísne a aj nákladné environmentálne pravidlá na pestovanie plodín a chov hospodárskych zvierat. Musíme Ukrajincom vysvetliť, že ak chcú mať otvorený európsky trh, musia aj oni čo najskôr implementovať pravidlá platné u nás,“ povedal.