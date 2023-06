Vládna koalícia nemeckého kancelára Olafa Scholza sa dohodla na podrobnostiach nového zákona o vykurovaní budov, ktorý už niekoľko mesiacov vyvoláva napätie medzi jej členmi. Základným cieľom legislatívy je nahradiť vykurovacie systémy, ktoré využívajú plyn a iné fosílne palivá, ekologickejšími alternatívami. Schvaľovací proces zdržiaval jeden z menších partnerov v trojčlennej koalícii, liberálna Slobodná demokratická strana (FDP). Jej hlavnou požiadavkou bolo, aby sa domácnostiam poskytlo viac času na výmenu vykurovacích systémov.

Doteraz otvorené otázky sa podarilo vyjasniť na stretnutí šéfov parlamentných frakcií kancelárových sociálnych demokratov (SPD), strany Zelených a FDP, uviedli v utorok pre DPA koaličné zdroje. Parlamentná frakcia SPD potvrdila, že koaličné strany sa dohodli s tým, že podrobnosti oznámia vo štvrtok.

Návrh reformy energetického zákona stanovuje, že od začiatku roka 2024 by mali prakticky všetky nové vykurovacie systémy v budovách čerpať 65 percent energie z obnoviteľných zdrojov. V praxi by to znamenalo zákaz inštalácie nových kotlov na olej a plyn.

Kancelár Scholz skôr tento mesiac vyjadril prianie, aby parlament zákon schválili ešte pred letnou prestávkou, ktorá sa začína 8. júla.