Vláda zatiaľ nepozná jasný štartovací bod, v akom stave sú verejné financie. Od toho budú závisieť prípadné opatrenia na pomoc ľuďom, ako aj plán ďalšieho ozdravovania verejných financií, avizoval na tlačovej konferencii pri predstavovaní Programového vyhlásenia vlády (PVV) premiér Ľudovít Ódor.

Upozornil, že na nadchádzajúcej schôdzi Národnej rady (NR) SR sú predložené návrhy, ktorých náklady môžu prevýšiť dve miliardy eur. „Nepredpokladám, že to v tomto objeme prejde, ale niečo môže pribudnúť. Keď pribudnú veci, budeme musieť prísť aj so škrtmi v niektorých oblastiach. Je to predčasné, zatiaľ by som nerád konkretizoval. Ale rátame aj s touto možnosťou, že budeme musieť urobiť nejaké opatrenia, aby sme vedeli aspoň na tie malé priority, ktoré máme v PVV, nájsť financie," doplnil Ľ. Ódor.

V súvislosti s potrebou pomoci ľuďom s vysokými cenami premiér vyzdvihol, že negatívny vývoj inflácie sa už otáča a dodatočný cenový šok už neprichádza. „Boli schválené opatrenia, ktoré pomáhajú istým skupinám obyvateľov. V programovom vyhlásení máme ďalšie možnosti, cez ktoré by sa dalo pomáhať ľuďom. Budeme podporovať snahy v oblasti životného minima, budeme sa pozerať na sociálne služby, na zdravotne ťažko postihnutých,“ priblížil. Pokračovať chce tiež v komunikácii v rámci celého potravinového reťazca v súvislosti s vysokými cenami potravín.

Treba počkať

Vzhľadom na viaceré riziká nevie vláda podľa jej predsedu ešte v tejto chvíli predložiť konkrétnu podobu ozdravného plánu verejných financií. Konkrétne opatrenia predstaví až potom, keď zistí východiskový stav a preráta všetky opatrenia. „Budú tam opatrenia, o ktorých si myslíme, že by ich mala realizovať každá vláda. Potom tam budú voliteľné opatrenia, lebo nevieme presne, či príde ľavicová, pravicová alebo zmiešaná vláda. Aby mali k dispozícii rôzne možnosti, ako k tomu pristupovať," avizoval Ľ. Ódor.

Vláda sa podľa ministra financií Michala Horvátha snaží hľadať opatrenia, ktoré reálne pomôžu zraniteľným skupinám a bude priestor na ich financovanie. Tohtoročný rozpočet už toho veľa nedovolí, ale na priority sa peniaze nájdu. Naznačené sú aj v PVV, presná forma pomoci a jej rozsah sú však predmetom ďalších rokovaní.

Priority vlády

„Na niektoré otázky, na niektoré skupiny obyvateľstva budeme hľadať a nájdeme peniaze. A potom si to zoberieme spolu s tým, čo je už teraz v parlamente. Keď skončí rokovanie parlamentu a budeme vedieť, v akom stave sú verejné financie na tento rok a čo z toho vyplýva pre ďalšie roky, potom budeme hľadať spôsoby, aby sa všetky tieto veci zmestili do budúceho rozpočtového výhľadu,“ priblížil.

Spomenul, že už teraz sú v parlamente návrhy týkajúce sa zvyšovania životného minima či niektorých špecifických dávok, napríklad pomoci pre detské domovy. „Toto sú veci, ktoré aj my považujeme za prioritu a sme pripravení ich financovať v tomto roku, aj s výhľadom na ďalšie roky,“ dodal M. Horváth.