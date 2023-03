Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena podala v utorok žalobu na súde v Bostone, aby zablokovala kúpu Spirit Airlines spoločnosťou JetBlue Airways. Ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že ich dohoda o fúzii v hodnote 3,8 miliardy dolárov (3,56 miliardy eur) zhorší hospodársku súťaž a zvýši ceny leteniek.

V sťažnosti sa uvádza, že JetBlue plánuje odstrániť 10 percent až 15 percent sedadiel z každého lietadla Spirit Airlines. Ministerstvo argumentuje, že fúzia poškodí najmä tých zákazníkov, ktorí hľadajú lacnejšie letenky u nízkonákladových dopravcov, ako sú Spirit Airlines.

Menej sedadiel znamená menej cestujúcich a vyššie ceny. Je nepravdepodobné, že by to zastavilo obchodných cestujúcich na služobných cestách na účet firiem, ale pre tých pasažierov, ktorí si nemôžu dovoliť vyššie náklady, by sa tak cestovanie lietadlom mohlo stať nedostupné, uvádza sa v žalobe.

Žaloba je najnovším pokusom Bidenovej administratívy potlačiť ďalšiu konsolidáciu v odvetviach, ktoré už predtým prešli rozsiahlymi fúziami. Administratíva podniká aj iné kroky, ktoré sú podľa nej zamerané na zvýšenie konkurencie v americkom leteckom priemysle.

Spoločnosť JetBlue zvíťazila v niekoľko mesiacov trvajúcej cenovej vojne po tom, ako ultranízkonákladový prepravca Spirit Airlines prijal vlani koncom júla jej ponuku na kúpu.

Od začiatku sa očakávalo, že akvizícia Spirit zo strany JetBlue bude čeliť tvrdej kontrole protimonopolných úradov po tom, ako štyria najväčší dopravcovia: American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines a Southwest Airlines ovládli až 80 percent domáceho trhu v USA.

JetBlue argumentuje, že fúzia by vytvorila piatu najväčšiu leteckú spoločnosť v USA s podielom na trhu 9 percent, čo by bolo dobré pre hospodársku súťaž a umožnilo by to novej spoločnosti lepšie konkurovať veľkým aerolíniám.