Nové mobilné telefóny, tablety či digitálne fotoaparáty budú mať výhradne nabíjacie konektory typu USB – C. Vyplýva to z novely nariadenia o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu, ktorú v stredu schválila vláda. Nariadenie bude účinné od 28. decembra tohto roka okrem laptopov, ktoré sa budú musieť novým pravidlám prispôsobiť do 28. apríla 2026.

Dôvodom úpravy nariadenia je podľa Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR najmä prevzatie ustanovení týkajúcich sa vybraných rádiových zariadení uvedených v smernici EÚ. „Používanie spoločných nabíjacích zariadení pre rôzne typy rádiových zariadení bude viesť k celkovému zvýšeniu pohodlia spotrebiteľov a zníženiu množstva elektronického odpadu, ktorý vzniká z elektrických a elektronických zariadení," uviedol úrad.

Novela nariadenia tiež ustanovuje požiadavky na spoločné nabíjacie rozhranie, na spoločný komunikačný protokol nabíjania, možnosti dodania rádiového zariadenia koncovému užívateľovi bez nabíjačky, požiadavky na označovanie nabíjacieho zariadenia a informácie poskytované spotrebiteľom. Okrem mobilných telefónov, fotoaparátov a laptopov sa týka aj nabíjacích slúchadiel ručných konzol pre videohry, prenosných reproduktorov, elektronických čítačiek, klávesníc či myší.