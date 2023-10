Kontroly na hraniciach s Maďarskom sa predĺžia do 3. novembra. Pôvodne mali skončiť 14. októbra. V stredu to schválila vláda. Opatrenie má pomôcť k zníženiu počtu nelegálnych migrantov, ktorí cez územie Slovenska iba tranzitujú do iných štátov Európskej únie.

„Kontroly sa budú vykonávať ako doteraz po celej dĺžke vnútornej hranice Slovenskej republiky s Maďarskom flexibilným spôsobom primerane aktuálnej hrozbe a v závislosti od vývoja bezpečnostnej situácie," uviedol predkladateľ.

Zavedenie kontrol spolu s obdobnými opatreniami susedných štátov má podľa ministerstva vnútra preventívny charakter. Od ich zavedenia zaznamenali pokles nelegálnej migrácie smerujúcej na územie Slovenska z Maďarska. „V 39. týždni bolo zaevidovaných 2 496 nelegálnych migrantov a v 40. týždni nastal pokles v záchytoch nelegálnych migrantov na 1 929 osôb," dodal predkladateľ.

Slovensko dočasne obnovilo kontroly na hraniciach s Maďarskom od 5. októbra. Urobilo tak po tom, ako k rovnakému kroku pristúpili susedné štáty - Poľsko, Rakúsko a Česko.