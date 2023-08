Vláda odborníkov neplánuje pomôcť všetkým domácnostiam s budúcoročnými cenami zemného plynu. V relácii Sobotné dialógy v RTVS to uviedol premiér Ľudovít Ódor. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pritom upozornil, že bez mimoriadnych vládnych opatrení vzrastú ceny plynu pre domácnosti v budúcom roku o zhruba 110 percent. „Naša stratégia je pomáhať domácnostiam, ktoré to potrebujú. Ostatné domácnosti musia šetriť plynom,“ povedal Ódor.

Dočasne poverený predseda vlády Ódor však pripustil, že všetko môže zmeniť nová vláda, ktorá vznikne po predčasných septembrových parlamentných voľbách. „My len pripravíme tie opatrenia, a až nová vláda bude ich schvaľovať. Tá výška a schéma pomoci bude závisieť od zámerov tej ďalšej novej vlády. Dáme na stôl rozpočet, ktorý bude smerovať k udržateľnosti. My aj pripravíme schému pomoci, ktorá nebude plošná a nebude mať taký dopad na verejné financie. Ale pochopiteľne, nová vláda bude môcť povedať, že dá viac na pomoc s cenami za plyn. My skúsime nájsť takú zlatú strednú cestu,“ povedal Ódor.

S pomocou pri cenách elektriny je to podľa premiéra Ódora ľahšie. Tu sa totiž vie štát spoľahnúť na memorandum so Slovenskými elektrárňami, na základe ktorého dodá slovenský dominantný výrobca elektriny pre domácnosti za zastropovanú cenu 61,20 eura za megawatthodinu silovú elektrinu aj v budúcom roku. „V prípade elektrine nedôjde k výraznému nárastu cien, dolaďujeme implementačnú zmluvu so Slovenskými elektrárňami,“ dodal Ódor. Regulačný úrad pred niekoľkými dňami upozornil, že bez mimoriadnych vládnych opatrení by mohli ceny elektriny pre domácnosti v budúcom roku vzrásť o vyše 80 percent.