Vláda odporučila svojim ministrom, aby niektoré eurofondové projekty už nezazmluvňovali. Do skončenia programovacieho obdobia 2014 až 2020 totiž zostáva už len šesť mesiacov. Uviedla to po stredajšom rokovaní vlády podpredsedníčka vlády SR pre plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Lívia Vašáková.

„Na vláde sme mali odpočet dvoch úloh (týkajúcich sa eurofondov) z predchádzajúceho uznesenia vlády. Tá prvá sa týkala IT projektov z prioritnej osi 7 z Operačného programu (OP) Integrovaná infraštruktúra. Mali sme identifikované projekty, ktoré sú rizikové nielen z hľadiska toho, že sa nestihnú ukončiť do konca roka 2023, ale že budú zároveň presúvať dodatočnú záťaž pre štátny rozpočet. Odporučili sme preto ministrom ďalej tieto projekty nezazmluvňovať,“ spresnila.

Naopak, boli podľa jej slov aj projekty, kde sa niektoré riziká podarilo sčasti eliminovať. "Takže robíme si podrobnejší prehľad o tom, aké IT projekty by sa stihli zrealizovať do konca tohto roka," povedala.

„Boli podrobnejšie informácie z troch rezortov, ktoré vyplývali z pravidelného monitoringu, z rezortu kultúry, školstva a dopravy. Zároveň sme prešli aj na nové témy, ktorými sú investície z plánu obnovy a spúšťanie nových výziev z OP Slovensko,“ informovala.

Problémový projekt Obnov dom

„Čo sa týka plánu obnovy, tak úloha pre rezort školstva je spustiť poslednú stavebnú výzvu, ktorú majú na rezorte. Táto sa týka modernizácie vysokých škôl vrátane internátov. Mala by byť do 14. júla. Ďalšia úloha sa týka vyhlásenia verejného obstarávania na digitálne vybavenie škôl. Tiež je to výzva, ktorá mešká a je u nej potrebné mať dostatočný čas, aby sa stihla zrealizovať, nielen vyhlásiť,“ poznamenala.

V rezorte životného prostredia podľa Vašákovej vláda eviduje problémové vyhodnocovanie výziev z vlajkového projektu Obnov dom. „Minister dostal od vlády úlohu do 15. júla vyhodnotiť všetky žiadosti, ktoré v rámci projektu Obnov dom už Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) dostala. Na túto tému s ministrom komunikujeme, snažíme sa situáciu riešiť. Týka sa to nedostatočných kapacít a možno nie vhodného manažmentu projektu na SAŽP,“ doplnila.

„V rámci OP Slovensko máme 15 výziev, ktoré už prešli posudzovaním monitorovacieho výboru. Týchto 15 výziev dostalo päť rezortov za úlohu vyhlásiť do konca septembra 2023. Vo veľmi širokom rozsahu spúšťame teda implementáciu OP Slovensko. Prvá výzva bola vyhlásená ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Petrom Balíkom v utorok na hornej Nitre,“ dodala Vašáková.