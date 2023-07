Potenciál geotermálnej energie v Košickej kotline by sa mal využívať viac, pričom by mal priviesť teplo z geotermálnych vrtov pri obci Ďurkov do systému zásobovania tepla v Košiciach do roku 2026.

Tento národný projekt by zároveň prispel k naplneniu cieľov definovaných v Integrovanom národnom energetickom a klimatickom pláne na roky 2021 až 2030 pre oblasť obnoviteľných zdrojov energie. Vyplýva to zo zámeru ministerstva investícií, ktorý vláda zobrala na vedomie.

Projekt by mal byť podporený z Fondu na spravodlivú transformáciu ako iniciatívny materiál. „Cieľovou skupinou sú koneční spotrebitelia tepla zo Systému centralizovaného zásobovania teplom Košice, teda približne 171-tisíc obyvateľov,“ uviedlo ministerstvo.

Tento projekt podľa ministerstva naplní ciele Slovenska v oblasti dodávok tepla a chladu z geotermálnej energie na úrovni minimálne 30 percent (180 gigawatt hodín tepla) v roku 2030.

„Realizácia projektu tak významne prispeje nielen k dekarbonizácii Slovenska v oblasti výroby tepla a chladu, ale aj k zvýšeniu podielu obnoviteľných zdrojov v Systéme centralizovaného zásobovania teplom v Košiciach,“ dodal rezort.