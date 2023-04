Vklady v komerčných bankách v USA sa počas druhého aprílového týždňa znížili. Vklady v menších bankách sa však prakticky nezmenili, čo signalizuje stabilizáciu týchto finančných inštitútov, ktoré najviac zasiahol marcový odlev vkladov, ktorý spôsobili krachy dvoch veľkých regionálnych bánk.

Správa americkej centrálnej banky

Celkový objem vkladov v komerčných bankách v týždni skončenom 12. apríla bez úpravy o sezónne vplyvy klesol na 17,38 bilióna dolárov zo 17,43 bilióna dolárov v týždni predtým, ukázala piatková správa americkej centrálnej banky (Fed).

Údaje Fedu ukázali, že príčinou uvedeného vývoja bolo takmer výlučne zníženie vkladov v 25 najväčších bankách. Pokles vkladov môže obmedziť kapacity bánk na poskytovanie úverov, aj keď v aktuálnych údajoch Fedu sa to príliš neprejavilo.

Objem úverov a lízingov sa v spomínanom období znížil na 12,05 bilióna dolárov z 12,06 bilióna dolárov v predchádzajúcom týždni.

Predstavitelia Fedu pozorne sledujú poskytovanie bankových úverov a pôžičiek, keďže zvažujú, o koľko ešte zvýšia úrokové sadzby. Fed spustil aktuálny cyklus sprísňovania menovej politiky, ktorý je najagresívnejším za 40 rokov, v marci 2022.

Otrasy v bankovom sektore

Otrasy v bankovom sektore, ktoré vypukli minulý mesiac po tom, ako regulačné orgány zatvorili banky Silicon Valley Bank (SVB) a Signature Bank, vyvolali u niektorých predstaviteľov centrálnej banky obavy, že to môže sprísniť podmienky úverovania. To by spomalilo ekonomiku a infláciu, čo znamená, že Fed by už nemusel zvyšovať sadzby.

Jedným z dôsledkov vyšších úrokových sadzieb je nárast veľkých termínovaných vkladov, ktoré sú v súčasnosti na úrovni 1,87 bilióna dolárov, čo je najviac od novembra 2009. Ich podiel na celkovom objeme vkladov zostáva s 10,8 percenta nízky. Dostal sa na najvyššiu úroveň od augusta 2020 a je o viac ako 3 percentuálne body vyšší v porovnaní s rekordným minimom z januára 2022. Stále však dosahujú len približne tretinu v porovnaní s rekordnými 31 percent z mája 2008.