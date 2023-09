Podľa exit pollu, ktorý pre RTVS exkluzívne vypracovala agentúra MEDIAN SK, by voľby do Národnej rady SR vyhralo hnutie Progresívne Slovensko. Nasledovali by strany Smer-SD a Hlas-SD.

Prieskum ukázal, že Progresívnemu Slovensku hlas odovzdalo 20 percent respondentov. Smer volilo 19,1 percenta opýtaných, stranu Hlas 11,2 percenta. Do NR SR by sa dostala aj trojkoalícia OĽaNO, Kresťanskej únie a Za ľudí, ktorej podľa exit pollu odovzdalo hlas 9,5 percenta respondentov.

Poslanecké mandáty by získali aj Kresťanskodemokratické hnutie, ktoré volilo 6,4 percenta opýtaných. S rovnakým ziskom hlasom by nasledovala strana Sloboda a Solidarita a hnutie Republika so 6,1 percenta hlasov. Posledným subjektom, ktorý by získal kreslá v parlamente, by bola Slovenská národná strana s podporou 5,4 percenta.

Pred bránami parlamentu by zostali Szövetség-Aliancia (4,2 percenta), Demokrati (3,4 percenta), Sme rodina (3,3 percenta) aj Kotlebovci - ĽSNS (1,9 percenta). Ostatné kandidujúce subjekty by podľa exit pollu agentúry MEDIAN SK získali menej ako jedno percento hlasov.