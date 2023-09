Parlamentné voľby do Národnej rady vyhrala podľa volebného výskumu agentúry Focus a TV Markíza, takzvaného exit pollu, hnutie Progresívne Slovensko. Podľa volebného výskumu by mala získať 23,5-percentný podiel voličských hlasov. Na druhom mieste sa umiestnila strana Smer-SD so ziskom 21,9 percenta hlasov. Prvú trojku uzatvára strana Hlas-SD, ktorá vo volebnom výskume získala 12,2 percenta voličských hlasov.

Do parlamentu by sa ešte dostali hnutie OĽaNO a priatelia so ziskom 8 percent, Sloboda a Solidarita s 6,4 percenta, Republika šesť percent a Kresťanskodemokratické hnutie s 5,3 percenta.

Pred bránami parlamentu podľa volebného výskumu zostali Slovenská národná strana (4,4 percenta), Aliancia (4,3 percenta) a Demokrati (tri percentá).

Progresívne Slovensko by podľa volebného výskumu získalo v parlamente 42 kresiel. Strana Smer-SD 40 kresiel, Hlas-SD 22 kresiel, OĽaNO a priatelia 14, SaS a Republika po 11 kresiel a KDH 10 kresiel.