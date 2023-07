Európska centrálna banka (ECB) by mohla do konca tohto roka pozastaviť svoju politiku zvyšovania úrokových sadzieb, ktorou sa snaží bojovať proti vysokej inflácii. Vyhlásil to taliansky člen Rady guvernérov ECB Ignazio Visco. Keď sadzby dosiahnu správnu úroveň, a zdá sa, že tento cieľ nie je príliš vzdialený, bude potrebné ich tam určitý čas ponechať, povedal Visco a dodal, že pauzu v sprísňovaní menovej politike možno podľa jeho názoru očakávať určite do konca roka.

Visco, ktorý je zároveň šéfom talianskej centrálnej banky, sa v rámci ECB považuje za jedného z najväčších stúpencov uvoľnenej menovej politiky. Minulý týždeň vyhlásil, že sa nestotožňuje s názormi, podľa ktorých je lepšie riskovať pritvrdzovaním menovej politiky, než jej uvoľňovaním.

ECB zvýšila za posledný rok úrokové sadzby na každom svojom zasadnutí, pričom depozitnú sadzbu posunula na 3,5 percenta, najvyššiu úroveň za 22 rokov. Viacerí predstavitelia ECB vrátane prezidentky Christiny Lagardovej avizovali, že v júli dôjde k ďalšiemu zvýšeniu sadzieb, keďže napriek postupnému spomaľovaniu je inflácia v eurozóne stále vysoko nad strednodobým inflačným cieľom stanoveným na dve percentá.